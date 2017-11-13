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Источник: Бэйл отказал «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»

13 ноября 2017, 12:44
16

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отверг два предложения от других клубов. Как сообщается, валлиец отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», а также не стал рассматривать вариант с подписанием контракта с «Баварией». Хавбека не устроила финансовая сторона возможного сотрудничества с манкунианцами, а Бундеслига вообще не входит в планы футболиста.

Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Бавария Манчестер Юнайтед Бэйл Гарет
Комментарии (16)
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DeStar
1510568510
Еще брыкается.. Не ужели алчный валиец попался?
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ЧИНГИСХАН 90
1510571175
Такими травмами скоро его оценит 40-50 лямов!!!
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Ker0s
1510572067
Вот собака хромая, ещё морду воротит.
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Danish Dynamite
1510572600
В МЮ было бы круто, конечно... Один топовый валлиец вслед за другим...
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папа сибиряк
1510574737
Пусть в Тоттенхем возвращается, там сейчас самая веселая команда! у МЮ селекция вообще не понятно, берут тупо самых дорогих не думаю тактике. галактикос в Англии не покатит, команда нужна которой пока нет.
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dolf666
1510580512
где логика? играть не играет, а бабок много хочет. мог бы подписать с МЮ на 1 год контракт, если хорошо выступит, то там и продление+повышение з/п не заставит себя долго ждать
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VReDNiY
1510591951
зачем Баварии этот бегунок хрустальный...... Пусть в Псж сбагрят лямов за 200 лучше. Они любят всякую херню по заоблачным ценам скупать.
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iron_Savior
1510596983
Сейчас бы мистеру Румминиге выложить овер 80 мультов за хрусталь
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SmilingDevil
1510598943
За 30 берём
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DeviDjons
1510611778
Всё правильно, не торопится . ждёт пока Шинник предложение сделает
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