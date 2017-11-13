Источник: Бэйл отказал «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отверг два предложения от других клубов. Как сообщается, валлиец отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», а также не стал рассматривать вариант с подписанием контракта с «Баварией». Хавбека не устроила финансовая сторона возможного сотрудничества с манкунианцами, а Бундеслига вообще не входит в планы футболиста.

Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.