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Харт вывел Триппьера из ночного клуба за руку

13 ноября 2017, 11:05
26

Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер после безголевой ничьей в товарищеском матче со сборной Германии посетили ночной клуб. В британских СМИ вызвала серьезный резонанс фотография, где игроки покидают заведение в 3:30 утра, держась за руки.

Англичанам предстоит провести еще один товарищеский матч. Соперником выступит сборная Бразилии, а сама игра состоится во вторник, 14 ноября, на «Уэмбли» в 23:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Харт Джо Триппьер Киран
Комментарии (26)
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kuchipachi
1510561005
английские Кокорин и Мамаев?
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Novograd
1510561379
педики?
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Leeds1023
1510561898
Топ новость футбольного сайта) гомофобы!
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momwig_
1510562941
Не к добру это - за руку держать триппьер...
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alexivanof197
1510563002
это их личная жизнь
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Danish Dynamite
1510563157
До пьяного Бендтнера в трусах им далеко)))
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Joni
1510563673
в чём проблема? После работы нельзя отдохнуть? Им что на тренировку идти ночью. Кто-то любит отдыхать сном, кто-то активным отдыхом. А педики это те кто половые акты с своим полом совершают, а не за руки. За руку поздороваться, или придержать товарища - это ещё не половой акт
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Hala Madrid
1510568000
Только Кокорину и Мамаеву что ли обниматься? =)
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Rainmaker
1510568680
Да они оба в лоскуты... Харт его держит, чтоп не навернулся
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Фанат Спартака 2017
1510575907
Все знали о том, что можно получить выплаты от частных страховых фондов? Подробности нашел вот здесь: http://bukin8282.world/q6h0f
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