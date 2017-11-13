Харт вывел Триппьера из ночного клуба за руку

Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер после безголевой ничьей в товарищеском матче со сборной Германии посетили ночной клуб. В британских СМИ вызвала серьезный резонанс фотография, где игроки покидают заведение в 3:30 утра, держась за руки.

Англичанам предстоит провести еще один товарищеский матч. Соперником выступит сборная Бразилии, а сама игра состоится во вторник, 14 ноября, на «Уэмбли» в 23:00 по московскому времени.