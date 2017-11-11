Сборная России проиграла Аргентине. Месси не приедет в Краснодар. Дайджест событий дня

Неймар жалеет об уходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

Подольски рассказал, почему не перешел в «Локомотив».

«Спартак» может усилиться двумя игроками «Рубина».

«Челси» выделит 100 миллионов на покупку Икарди.

Карпин назвал себя «экспертишкой» перед игрой Россия – Аргентина.

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве.

Сборная Аргентины выиграла у команды России благодаря позднему голу Агуэро.

После матча болельщики очень долго не могли покинуть район «Лужников».

Сборная России обновила собственный рекорд посещаемости.

В Краснодаре не смогут увидеть Месси на игре Аргентина – Нигерия.