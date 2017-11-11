Карпин – перед началом матча с Аргентиной: «Вот наши – ваши комментаришки. И экспертишка ваш тоже здесь»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин накануне товарищеского поединка между сборными России и Аргентины на своей странице в инстаграме опубликовал короткий видеоролик, в котором назвал комментаторов матча «комментаришками», а себя – «экспертишкой».

Напомним, ранее специалист некоторое время работал на телеканале «Матч ТВ» в качестве эксперта.

«Ну вот, уже на комментаторской позиции. Вот наши – ваши комментаришки. И экспертишка ваш тоже здесь, так что надо смотреть сегодня футбол», – сказал Карпин.

Встреча, начавшаяся в 16:00 по московскому времени, проходит в Москве на стадионе «Лужники».