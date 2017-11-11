Источник: Неймар сожалеет о переходе из «Барселоны» в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сожалеет о своем переходе в парижский клуб из «Барселоны». По информации Lance, 25-летнего бразильца не устраивают напряженность в раздевалке и взаимоотношения с тренерским штабом и игроками.

Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в каталонский клуб. На форварда также претендует «Реал», который предлагает ему двухлетний контракт.

Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» минувшим летом оценивается в 222 миллиона евро и является самым дорогостоящим в истории футбола.

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя