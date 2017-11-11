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Мутко: «С тревогой смотрю на матч сборной России против Испании»

11 ноября 2017, 18:39
29

Президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) отметил, что подопечные Станислава Черчесова ничего не дали создать сопернику, кроме одного момента, который стоил им пропущенного мяча.

Также вице-премьер РФ выразил тревогу по поводу предстоящего товарищеского поединка с Испанией.

«Даем пространство. Месси дали пространство, он выложил и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней – это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать? Месси – лучший игрок мира, Агуэро, Ди Мария. Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило.

С тревогой смотрю на матч с испанцами. Испания – команда, которая любит доминировать, владеть инициативой. Хорошо, что этот матч перед Испанией. Стиль у команд похожий – техничный, убаюкивающий, потом передача и гол. Но в целом – это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании, что приехали в Россию», – сказал Мутко.

Напомним, матч Россия – Испания состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 14 ноября.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Аргентина Испания Мутко Виталий
Комментарии (29)
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sochi-2013
1510415843
Нам уже не привыкать. Повозят по полю, Акинфеев раз 5 спасет, больше трех не забьют. Не очень нравится Акинфеев, но, более-менее, уровень сегодня показали только он и Рауш.
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777+
1510415892
"Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного." Алё, гараж? Виталий Леонтьевич, ты футбол-то смотрел или только анекдоты Медведеву рассказывал?....
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Полная Канистра
1510415962
у нас в каждом матче тревога потому что нет игры
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Отчаянный Пердун
1510416118
Давно пора в отставку Мудко.
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Tsigan
1510416457
Я в шоке. Что значит ничего не дали сделать сопернику??? Вот где ноги растут у всех проблем нашего футбола!!!!!! Как народ не может этого понять что наше футбольное руководство ничего не понимает в футболе!!! Ничего не позволили создать сопернику. Акинфеева сколько раз в упор расстреливали!!! Я в шоке!!!
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qwera 1969
1510418159
«Даем пространство. Месси дали пространство, он выложил и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней – это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать? Месси – лучший игрок мира, Агуэро, Ди Мария. Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило. Вот это комментарий полнейшего дебила, у которого команда в полнейшей ЖОППЕ!!!
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cska-62
1510418332
Мутко на поле смотрел? Или в глаза к Медведеву заглядывал, и что-то выпрашивал? Если бы не Акинфеев и Рауш, то счёт был бы минимум 0:3! Или больше!
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Пестрый
1510427668
Ты не смотри мудко а лучше доставай из кармана свои чудодейственные колеса а то вялые они какие то и не бегут))
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кеша_КБ
1510429106
- мудко, надо было раньше тревожиться!, когда кандидатуру "главного" утверждали!(((, чем ты руководствовался в своём предпочтении!???, что?, Черчесов - супер!??, какие у него результаты с этой сборной!?...зато, амбиций, как у Наполеона(((
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Приус
1510466833
Тревожиться не о чем, букмекеры предсказывают победу Испании в первом тайме и матче. Согласен на все 100.
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