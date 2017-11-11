Мутко: «С тревогой смотрю на матч сборной России против Испании»

Президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) отметил, что подопечные Станислава Черчесова ничего не дали создать сопернику, кроме одного момента, который стоил им пропущенного мяча.

Также вице-премьер РФ выразил тревогу по поводу предстоящего товарищеского поединка с Испанией.

«Даем пространство. Месси дали пространство, он выложил и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней – это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать? Месси – лучший игрок мира, Агуэро, Ди Мария. Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило.

С тревогой смотрю на матч с испанцами. Испания – команда, которая любит доминировать, владеть инициативой. Хорошо, что этот матч перед Испанией. Стиль у команд похожий – техничный, убаюкивающий, потом передача и гол. Но в целом – это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании, что приехали в Россию», – сказал Мутко.

Напомним, матч Россия – Испания состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 14 ноября.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы