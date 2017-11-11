Нынешний сезон может стать последним для Маскерано в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, признался, что текущий сезон может стать для него последним в сине-гранатовой футболке.

«Будет ли этот сезон моим последним в «Барселоне»? Да, это вполне возможно. Нужно знать, когда остановиться. Не стоит загрязнять отношения.

В конце сезона мы всегда с руководством садимся и обговариваем дальнейшую ситуацию. Поэтому в данном случаем мое будущее также зависит от клуба. Но в этот раз я мог бы сам принять решение», – сказал Маскерано.

33-летний хавбек защищает цвета «Барселоны» с 2010 года. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2019 года.