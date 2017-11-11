Селюк: «В матчах против Аргентины и Испании Россия покажет, что страна здорово готова к проведению ЧМ-2018»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что сборная России в товарищеских матчах против Аргентины и Испании продемонстрирует готовность страны принять чемпионат мира-2018.

Встреча против аргентинцев состоится сегодня в «Лужниках» и начнется в 16:00 по московскому времени. С испанцами россияне сыграют 14 ноября в Санкт-Петербурге.

«Понятно, что этих матчей в России ждут. Читаю, что почти все билеты проданы — нисколько не удивляюсь. Уверен, характер матчей будет товарищеским. Месси, Агуэро и другие лидеры своих команд будут себя беречь — у них важные матчи Лиги чемпионов, чемпионат страны. Не уверен, что они проведут на поле все 90 минут. Но с имиджевой точки зрения именно такие матчи крайне важны.

Россия в них покажет свои новые стадионы широкой публике, всему миру. Продемонстрирует, что страна здорово готова к проведению чемпионата мира. Браво тем, кто имел отношение к строительству объектов, к подготовке. Это большое дело», — отметил Селюк.