Россия в «Лужниках» сыграет против Аргентины

Сегодня в Москве состоится товарищеский с участием сборных России и Аргентины. Встреча пройдет на стадионе «Лужники», который был реконструирован специально для ЧМ-2018.

Аргентинцы в рейтинге ФИФА занимают четвертое место, тогда как российская сборная располагается на 65-й позиции.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Аргентина. Начало в 16:00, не пропустите!

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