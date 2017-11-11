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  • Футболистка из США обвинила 81-летнего Блаттера в домогательстве

Футболистка из США обвинила 81-летнего Блаттера в домогательстве

11 ноября 2017, 01:11
22

Американская футболистка Хоуп Соло в интервью португальскому изданию призналась, что на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 она подверглась вниманию со стороны на тот момент президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Функционер обхватил ягодицы Соло, пока они вместе находились за кулисами. Американка расценивает это как половое домогательство. Какое развитие возымеют обвинения, пока не сообщается.

Фотография спортсменки представлена ниже.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Guardian
Весь мир Блаттер Зепп
Комментарии (22)
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KingRey21
1510353737
еще бы болел обвинила в издевательстве над ней на ОИ-16,это я на счет ЗИКА!))
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ufos73
1510353946
Не видно за что хватался! А фейс без штукатурки даже страшноватый будет )))
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multi1984
1510354595
Показали бы место спора,а не лицо
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GoldPlayFIFARus9
1510355868
Она бы после своих слитых в фото в и-нет,шгде мастурбирует перед зеркалом вообще молчала бы. Да и вообще,почему тогда об этом не заявила?
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directorpg
1510357695
Сейчас это модно.
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docndoc
1510370062
Тренд такой сформировался: ежели не заявила, что тебя домогались, то ты-никто, и зовут тебя никак. Главное - чтобы на твою честь покусилась по-возможности максимально известная личность. Если тебя на свалке оттянет какой-нибудь бомж - кому это интересно?))
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DOCTOR PENALTY
1510372798
Бред сивой кобылы !
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a_who
1510374204
Совсем оху*ли ...
Ответить
VIPded
1510382141
Пора уже мужикам начинать обвинять дам в сексодомогательствах! А то полное неравноправие какое-то! )))
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Diesel133
1510384225
фигня. Зепп легко докажет, что у него уже давно не стоит, и на этом все закончится)
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