Футболистка из США обвинила 81-летнего Блаттера в домогательстве

Американская футболистка Хоуп Соло в интервью португальскому изданию призналась, что на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 она подверглась вниманию со стороны на тот момент президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Функционер обхватил ягодицы Соло, пока они вместе находились за кулисами. Американка расценивает это как половое домогательство. Какое развитие возымеют обвинения, пока не сообщается.

Фотография спортсменки представлена ниже.