«Спартак»: «Аргентинцы остались в восторге от «Открытие Арены»

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере сообщил о визите делегации сборной Аргентины на «Открытие Арену».

«Этим утром «Открытие Арена» принимала делегацию Аргентины во главе с чемпионом мира 1986-го года, а ныне менеджером национальной команды Хорхе Бурручагой.

Гости были в восторге от нашего стадиона и Зала славы», – говорится в тексте записи.

Напомним, завтра команда Хорхе Сампаоли встретится со сборной России в рамках товарищеского матча. Игра пройдет в «Лужниках».