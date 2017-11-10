«Спартак»: «Аргентинцы остались в восторге от «Открытие Арены»

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере сообщил о визите делегации сборной Аргентины на «Открытие Арену».
«Этим утром «Открытие Арена» принимала делегацию Аргентины во главе с чемпионом мира 1986-го года, а ныне менеджером национальной команды Хорхе Бурручагой.
Гости были в восторге от нашего стадиона и Зала славы», – говорится в тексте записи.
Напомним, завтра команда Хорхе Сампаоли встретится со сборной России в рамках товарищеского матча. Игра пройдет в «Лужниках».
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Источник: ФК «Спартак»