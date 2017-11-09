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  • Вратарь девятого английского дивизиона повторил рекорд Шилтона в возрасте 47 лет

Вратарь девятого английского дивизиона повторил рекорд Шилтона в возрасте 47 лет

9 ноября 2017, 23:08
5

47-летний вратарь Пол Бэсток сыграл свой 1249-й матч в карьере и повторил рекорд бывшего голкипера сборной Англии Питера Шилтона по числу сыгранных в английском футболе матчей.

Бэсток выступает за клуб девятого английского дивизиона.

«Моя карьера похожа на американские горки. Да, я не добился в футболе тех высот, о которых мечтал, но и представить себе не мог, что смогу приблизиться к этому рекорду.

Я подумывал о завершении карьеры в ближайшие недели, потому что устал от футбола. Но мне помог главный тренер, который сказал, что я обязан побить этот рекорд. Я сказал, что это всего лишь рекорд, о котором никто и не узнает. Но каким-то образом об этом узнали все.

Так что этим достижением я во многом обязан нашему тренеру и моей жене, которая постоянно уговаривала меня побить рекорд Шилтона», — сказал Бэсток.

Источник: BBC
Англия
Комментарии (5)
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KARAT777
1510260736
как они не сбиваются со счета 9 лига 10 лига... Какая самая низшая лига
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Gullit 76
1510261382
Шилтон в шоке!
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Alikhan
1510261610
uvajuxa
Ответить
DIDI 23
1510264215
Молодец!
Ответить
Superviser77
1510273532
Мда, живешь, играешь себе в болоте где-то, а потом, ху..як! и рекордсмен по кол-ву матчей.... Сомнительно что то.... Кто-нибудь проверить может?))
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