Вратарь девятого английского дивизиона повторил рекорд Шилтона в возрасте 47 лет

47-летний вратарь Пол Бэсток сыграл свой 1249-й матч в карьере и повторил рекорд бывшего голкипера сборной Англии Питера Шилтона по числу сыгранных в английском футболе матчей.

Бэсток выступает за клуб девятого английского дивизиона.

«Моя карьера похожа на американские горки. Да, я не добился в футболе тех высот, о которых мечтал, но и представить себе не мог, что смогу приблизиться к этому рекорду.

Я подумывал о завершении карьеры в ближайшие недели, потому что устал от футбола. Но мне помог главный тренер, который сказал, что я обязан побить этот рекорд. Я сказал, что это всего лишь рекорд, о котором никто и не узнает. Но каким-то образом об этом узнали все.

Так что этим достижением я во многом обязан нашему тренеру и моей жене, которая постоянно уговаривала меня побить рекорд Шилтона», — сказал Бэсток.