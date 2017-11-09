Месси: «Спокойно готовлюсь к матчу с Россией. Это отличная возможность сыграться»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России. Также аргентинец рассказал о новом мяче для ЧМ-2018.

«Мы выполнили главную задачу: Аргентина — на чемпионате мира. Так должно быть всегда.

Для меня выходить на поле в футболке сборной Аргентины — это всегда особенный момент. И матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться еще опыта. Я спокойно готовлюсь к матчу.

Новый мяч мне очень понравился. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле», — сказал Месси.

Матч Россия – Аргентина пройдет в субботу в Москве. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что сегодня прошла презентация официального мяча чемпионата мира 2018.