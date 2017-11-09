Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси: «Спокойно готовлюсь к матчу с Россией. Это отличная возможность сыграться»

Месси: «Спокойно готовлюсь к матчу с Россией. Это отличная возможность сыграться»

9 ноября 2017, 20:30
4

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России. Также аргентинец рассказал о новом мяче для ЧМ-2018.

«Мы выполнили главную задачу: Аргентина — на чемпионате мира. Так должно быть всегда.

Для меня выходить на поле в футболке сборной Аргентины — это всегда особенный момент. И матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться еще опыта. Я спокойно готовлюсь к матчу.

Новый мяч мне очень понравился. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле», — сказал Месси.

Матч Россия – Аргентина пройдет в субботу в Москве. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что сегодня прошла презентация официального мяча чемпионата мира 2018.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Аргентина Россия Месси Лионель
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр52
1510250186
Буду смотреть в натуре этот матч. Личные выводы важнее всего. Надеюсь, Россия хоть что то покажет и посопротивляется для приличия. Если нет, то на ЧМ 2018 вся Россия поддержит Аргентину. Мы чем то похожи с Аргентиной, но у них есть Месси, а мы его любим. Аргентина более чем заслужила быть чемпионом, но для нас Россия превыше всего. Если что, Аргентина как стена защитит честь России, но именно в эти дни должны произойти наши братания болельщиков.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1510253864
Увидев Месси в натуре, очень многие поостынут от слепого фанатизма и вернутся в нормальные человеческие рамки.
Ответить
Spartanez 300
1510272304
Скорее всего Месси и компания пожалеют бездарную сборную России и самого отстойного тренера в истории русского футбола не забивая много голов а просто поиграют в кошки мышки , как это не прискорбно но это факт .
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17:53
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+