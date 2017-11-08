«Манчестер Юнайтед» намерен снизить общие расходы на зарплату игрокам

Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено выделять средства под новичков до тех пор, пока команда не избавиться от некоторых футболистов. Как сообщается, в клубе хотят избежать роста зарплатной ведомости, которая по последним расчетам увеличилась на 13,5%.

По этой причине, совет директоров манкунианцев хочет сначала снизить расходы, прежде чем санкционировать любые новые подписания.

Одним из первых футболистов, который может покинуть «МЮ», считается Люк Шоу, купленный в 2014 году за 27 миллионов фунтов стерлингов.