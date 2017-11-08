Зобнин не видит слабых сборных на ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин больше хочет, чтобы сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира-2018, чем сыграть с какой-нибудь сильной командой на турнире.

– Против кого хотели бы сыграть на ЧМ-2018?

– Против сильной сборной. Жаль, что не сыграю с Аргентиной и Испанией, всегда мечтал выйти на поле против таких соперников. На чемпионате мира же хочется в сыграть с топовыми командами, но в то же время хочется выйти из группы. Поэтому если сравнивать эти два «хочется», то лучше конечно второе.

– Как вам отборочный турнир к ЧМ?

– Голландия конечно удивила. За Украину болел в матче с Хорватией. А в целом, слабых сборных на чемпионате мира нет. Жеребьевка? Как будет, так будет. Нужно выкладываться на сто процентов.

– Последний турнир, где играла сборная России – это Кубок конфедераций. Следили за ним?

– Да, конечно. Приехала сборная Германии третьим составом и обыграла всех. Машина!