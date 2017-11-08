Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зобнин не видит слабых сборных на ЧМ-2018

8 ноября 2017, 07:15
9

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин больше хочет, чтобы сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира-2018, чем сыграть с какой-нибудь сильной командой на турнире.

– Против кого хотели бы сыграть на ЧМ-2018?

– Против сильной сборной. Жаль, что не сыграю с Аргентиной и Испанией, всегда мечтал выйти на поле против таких соперников. На чемпионате мира же хочется в сыграть с топовыми командами, но в то же время хочется выйти из группы. Поэтому если сравнивать эти два «хочется», то лучше конечно второе.

– Как вам отборочный турнир к ЧМ?

– Голландия конечно удивила. За Украину болел в матче с Хорватией. А в целом, слабых сборных на чемпионате мира нет. Жеребьевка? Как будет, так будет. Нужно выкладываться на сто процентов.

– Последний турнир, где играла сборная России – это Кубок конфедераций. Следили за ним?

– Да, конечно. Приехала сборная Германии третьим составом и обыграла всех. Машина!

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Германия Зобнин Роман
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1510116714
за Украину болел? на Украине никто за Россию болеть не будет, а он болеет и еще он Россию считает сильной командой? глупый молодой чел
Ответить
acer2003
1510118625
Да, там все сильные сборные и играть будет очень тяжело !
Ответить
Кейч
1510118918
Нет слабых сборных...а как же сборная России?
Ответить
bolela_16
1510119198
Россия имеет самый низкий коэффициент...
Ответить
la verdad
1510122371
Давно пора понять, что для сборной России слабых соперников нет. Она это постоянно доказывает. А вот сама она представляет собой лакомый кусок для любой команды.
Ответить
alexivanof197
1510129330
слабых и не должно быть на ЧМ
Ответить
zigbert
1510131202
И все же надо надеяться на лучшее.А что если Россия возьмет да и выстрелит,выйдя из группы и на кураже пройдет дальше.Игра еще не началась счет пока 0:0.
Ответить
subbotaspartak
1510145928
Не ври. В зеркало посмотри.
Ответить
Главные новости
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
3
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+