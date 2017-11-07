Вамбольт хочет пойти в «Амкаре» по стопам Селихова

Голкипер «Амкара» Денис Вамбольт рассчитывает получить шанс закрепиться в основном составе пермской команды. Он мечтает повторить путь нынешнего вратаря «Спартака» Александра Селихова.

Напомним, что 22-летний футболист перебрался в «Амкар» из «Балтики» в феврале этого года. На данный момент он не провел ни одного матча в составе пермской команды.

– Настроение по поводу того, что не удалось дебютировать, не самое лучшее. Но я не отчаиваюсь, продолжаю работать на тренировках, играю за дубль. Хочется доказать, что меня взяли не зря, и я чего-то стою.

– Как думаете, почему до сих пор не получили шанса?

– Это вопрос к тренерам. Может, считают, что я еще не готов играть на таком высоком уровне, может, есть другие причины. Повторюсь, я работаю, не опускаю руки, жду своего шанса и уверен, что он появится.

– Саша Селихов ждал своего дебюта больше года, как и вы, выходя за молодежку и тренируясь с основой. Но и дебютировать ему помог случай. Может, вам тоже поможет только он?

– Было бы отлично повторить путь Саши Селихова. Пусть поможет что угодно, хоть случай, хоть мнение тренера.