Кокорину удобнее играть в сборной в паре со Смоловым

Нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о своем взаимодействии на поле с Федором Смоловым. Он отметил, что ему больше нравится играть по схеме с двумя форвардами, но все зависит от конкретной схемы на матч.

Матч Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве и начнется в 16:00 московскому времени. 14 числа в Санкт-Петербурге национальная команда примет Испанию. Начало встречи – в 21:45.

— Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что у сборной России появилась основная обойма. Вам придает спокойствия тот факт, что вы в нее входите?

— Я бы не сказал, что меня это успокаивает. Вы же видите, что в команде постоянно меняется состав, появляются новые футболисты, места ни за кем не зарезервированы. Если хорошо играешь в клубе, если выкладываешься, если ты на виду — конечно, ожидаешь вызова в сборную. Но про костяк говорить сложно. Сегодня ты в хорошей форме, а завтра все может изменится.

— Для вас, как и для всего «Зенита», октябрь оказался не самым удачным. Не было опасений, что не попадете в сборную?

— Да, мы выдали плохой месяц. Именно поэтому я в первую очередь думал о наших клубных делах, о том, как исправить ситуацию. Ведь именно от игры за клуб зависит решение главного тренера сборной.

— Станислав Черчесов говорил, что одна из главных задач — сделать так, чтобы вам и Федору Смолову было комфортно на поле вместе. Насколько реально сделать это за оставшееся до чемпионата мира время?

— Этот вопрос все-таки в первую очередь нужно адресовать самому наставнику сборной. Думаю, он найдет способы, чтобы это удачно реализовать.

— Вам удобнее играть в паре со Смоловым, чем в качестве единственного форварда?

— В двух нападающих играть хорошо, и нам вместе удобно. Другой вопрос, насколько это вписывается в тактику игры команды.

— Но на острие атаки вам комфортнее?

— Мне без разницы, где играть. Главное — играть и чтобы травм не было.