Наингголан старается не думать о возможной победе «Ромы» в Серии А

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не торопится рассуждать на тему возможной победы команды в чемпионате Италии.

«Сейчас не время говорить о скудетто. Мы находимся в хорошем положении, но нужно сосредоточиться и продолжать играть.

Наш тренер Ди Франческо заставляет каждого игрока почувствовать свою важность для всей команды. Это касается и тех, кто мало играет. Они знают, что им еще предоставят шанс.

Сейчас вся команда, Каждый игрок находится на одной волне. Думаю, это особенно заметно со стороны», – сказал Наингголан.

После 11 туров итальянской Серии А «Рома» идет на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на пять очков. Римляне имеют один матч в запасе.