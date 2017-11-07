Будогосский: «Нарушение Вернблума сто пудов идет на желтую карточку»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что судья Сергей Карасев верно не удалил полузащитника Понтуса Вернблума после удара соперника локтем.

Напомним, игра 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончилась со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

– Удар Вернблума – не красная карточка?

– Ни о какой красной карточки не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка.

– То есть абсолютно верное решение?

– Абсолютно, полностью его поддержу. Мое мнение – нарушение сто пудов идет на желтую карточку.