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  • Будогосский: «Нарушение Вернблума сто пудов идет на желтую карточку»

Будогосский: «Нарушение Вернблума сто пудов идет на желтую карточку»

7 ноября 2017, 08:08
20

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что судья Сергей Карасев верно не удалил полузащитника Понтуса Вернблума после удара соперника локтем.

Напомним, игра 16-го тура РФПЛ «Локомотив»ЦСКА закончилась со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

– Удар Вернблума – не красная карточка?

– Ни о какой красной карточки не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка.

– То есть абсолютно верное решение?

– Абсолютно, полностью его поддержу. Мое мнение – нарушение сто пудов идет на желтую карточку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Вернблум Понтус Будогосский Андрей Карасев Сергей
Комментарии (20)
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SunRomeS
1510034372
100 пудов))))) и это говорит чиновник??? смех да и только.
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bolela_16
1510036321
сто пудов ВАМ, Андрюша, красная!!!
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Obojaemiy
1510036792
Товарищ главный судья да вы слепы!!! Еще и возглавляете судейский корпус! позор!
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Антибиотик
1510038229
Понтус за матч два раза должен был удаляться по сумме желтых карточек, которые ему должны быть показаны, как за грубую игру, так и за разговоры. Но к чему теперь всё это? Будогосский в очередной раз прикрывает задницы своих подопечных.
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Проекция LADA Priora Coup
1510038277
красную нах надо было покказать!!!
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altezzik
1510042245
Снимать надо с должности после таких интервью.
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nik55
1510043193
Будогосский----тебя давно пора выгнать
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O-Z
1510056731
Да может и желтая, но его агрессия на поле уже вызывает психоз, в психбольницу его бы удалили
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ljrljr0505
1510059432
Будогосский, ты очень внимательно смотрел? А может ты смотрел не то, что мы смотрели? Удар локтем трактуется теперь как предупреждение??? в Европе за такое прямую красную показывают...И я больше чем уверен, что если бы Карасев показал Вернблуму красную карточку, то и тут Вы бы, будогосский, сказали бы, что судья поступил абсолютно правильно. Потому что вы не уважаете нас, болельщиков. Потому что, судьи судят так, потому что знают, что любой их неправильный шаг вами будет оправдан. И независимо от клубных пристрастий таких как вы гнать надо из футбола...
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Кнут Юхансон
1510073573
Он же не просто локоть выставил в борьбе за верховой мяч, а с размаху ударил локтем, жалко что не по Будогосскому, что бы он тогда сказал
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