Луис Адриано: «Надеюсь и дальше забивать за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано подвел итог победе над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Команде была нужна эта победа. Мы уже теряли очки на ровном месте, поэтому результат матча с «Уфой» был очень важен. Болельщики поддерживали нас, и мы увеличили темп уже в начале встречи.

Был рад забить. Надеюсь продолжать делать это и дальше, чтобы вести команду вперед», – сказал 30-летний бразилец.

Команда Массимо Карреры занимает пятое место в турнирной таблице. На счету Адриано четыре гола в 13-ти встречах.