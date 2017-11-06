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Луис Адриано: «Надеюсь и дальше забивать за «Спартак»

6 ноября 2017, 19:27
18

Нападающий «Спартака» Луис Адриано подвел итог победе над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Команде была нужна эта победа. Мы уже теряли очки на ровном месте, поэтому результат матча с «Уфой» был очень важен. Болельщики поддерживали нас, и мы увеличили темп уже в начале встречи.

Был рад забить. Надеюсь продолжать делать это и дальше, чтобы вести команду вперед», – сказал 30-летний бразилец.

Команда Массимо Карреры занимает пятое место в турнирной таблице. На счету Адриано четыре гола в 13-ти встречах.

Источник: Terra
Россия. Премьер-лига Спартак Бразилия Адриано Луис
Комментарии (18)
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Диктор
1509986090
Вот и не забывай об этом.
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OfaZavr
1509987278
ну да хорошо бы почаще голы от тебя видеть.
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EFR
1509987722
ждем дубль в ворота Ливерпуля,Марибора,Зенита,Краснодара,Цска
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Полная Канистра
1509988878
голы как воздух нужны да и побольше в каждом матче и не только от тебя Луис
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piligrim1986
1509989873
и мы ждем и верим
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oyabun
1509991221
Луис Адриано классно вписался в команду! Голы не заставили себя ждать. Возраст только у него уже.. Еще бы и Роша заиграл, тогда команде было бы значительно легче на трех фронтах выступать
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alexivanof197
1509994003
много работы выполняет на поле,голов бы еще побольше от него
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zigbert
1509994034
Смотришь на него и видишь почерк мастера,что в нападении что в защите.
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VVM1964
1509995012
Я ДУМАЮ В ПАРЕ С ЗЕ ЛУИШЕМ ЕЩЕ " НАВЕДУТ ШОРОХУ " .
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батог
1509997156
Похоже поймал уверенность и кураж!!! Так держать Адриано!!!
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