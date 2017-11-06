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  • Мутко заявил, что Вернблум заслуживал удаления за удар локтем в матче с «Локомотивом»

Мутко заявил, что Вернблум заслуживал удаления за удар локтем в матче с «Локомотивом»

6 ноября 2017, 17:25
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Президент РФС Виталий Мутко уверен, что арбитр матча 16-го тура РФПЛ ЦСКА«Локомотив» (2:2) Сергей Карасев должен был удалять с поля полузащитника армейцев Понтуса Вернблума за удар локтем в лицо игрока соперника. Тем не менее руководитель заявил, что судейство не было предвзятым по отношению к одной из команд.

Напомним, что Карасев в начале второго тайма удалил полузащитника красно-синих Хетага Хосонова, а позже назначил в ворота ЦСКА пенальти.

«Давайте мы отойдем от судейства. Вся страна видела, что Вернблум ударил локтем. Это прямая красная карточка. Теоретически. Все ошибаются. Какого-то предвзятого судейства не увидел. Бригада Карасева – лучшие на сегодняшний день судьи», – сказал Мутко.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Вернблум Понтус Мутко Виталий
Комментарии (2)
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portero
1509980998
кто же его удалит он в цска.. им можно многое в РФПЛ
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