Мутко заявил, что Вернблум заслуживал удаления за удар локтем в матче с «Локомотивом»

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что арбитр матча 16-го тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив» (2:2) Сергей Карасев должен был удалять с поля полузащитника армейцев Понтуса Вернблума за удар локтем в лицо игрока соперника. Тем не менее руководитель заявил, что судейство не было предвзятым по отношению к одной из команд.

Напомним, что Карасев в начале второго тайма удалил полузащитника красно-синих Хетага Хосонова, а позже назначил в ворота ЦСКА пенальти.

«Давайте мы отойдем от судейства. Вся страна видела, что Вернблум ударил локтем. Это прямая красная карточка. Теоретически. Все ошибаются. Какого-то предвзятого судейства не увидел. Бригада Карасева – лучшие на сегодняшний день судьи», – сказал Мутко.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.