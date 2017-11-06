Твиттер сборной России поприветствовал команду Аргентины в Москве

Официальный твиттер сборной России по футболу поприветствовал своего ближайшего соперника – национальную команду Аргентины. Футболисты южноамериканской команды продолжают прибывать в Москву, где 11 ноября пройдет товарищеская встреча с россиянами.
«Добро пожаловать в Россию, Аргентина!» – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня ранним утром в столицу прибыл Лионель Месси. Он пропускает первую тренировку команды, которая проходит в это время в Тушино на новой базе «Спартака».
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Источник: Twitter