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  • Веденеев: «Для этого состава «Зенита» два матча в неделю – тяжелый крест»

Веденеев: «Для этого состава «Зенита» два матча в неделю – тяжелый крест»

6 ноября 2017, 06:31
4

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев оценил необходимость паузы в чемпионате России для команды из Санкт-Петербурга. Он уверен, что она необходима и пойдет только на пользу.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин»«Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами. Свой следующий матч «Зенит» проведет 19 ноября против «Тосно».

– Манчини сказал, что теперь «Зенит» начнет много забивать. Он, наверное, имел ввиду тот факт, что его команда создала немало голевых моментов. Это был матч упущенных возможностей?

– Самое главное: «Зенит» был не на голову сильнее «Рубина». Все удары – с сопротивлением. Помню только два момента, когда Кокорин и Дриусси били с близкого расстояния, и одну контратаку в первом тайме с участием Ерохина.

Все остальное – в плотных тисках. Удручает и то, что под получасовым прессингом «Рубина» команда Манчини была беспомощна и не сумела его преодолеть. Играли правильно – били вперед длинными передачами, но принять их Дзюба не смог.

– Но в концовке «Зенит» задавил «Рубин».

– Да, моменты были созданы в концовках обоих таймов. Причина в том, что игроки «Рубина» устали, а зенитовцы таким образом получили больше свободы при розыгрыше мяча. Совсем другой футбол пошел – верно. Но «Зенит» давил, потому что соперник «сыпался».

Тем не менее «Зенит» проявил терпение, волю к победе. Это обнадеживает. А вот то, что растворился под прессингом, заставляет снова думать о том, что проблем в организации игры еще полно. И о том, что состав по-прежнему не сбалансирован.

Повторю: эти 15 искрометных минут «Зенита» в концовке случились только из-за того, что соперник ослабил хватку. Кстати, это не новость: 7 из 14 голов «Рубин» пропустил в последнюю четверть часа игры. А тут еще и Бердыев ошибся: полагал, похоже, что под прессингом «Зенит» сдаст, но раньше выдохнулись его игроки. Отсюда и преимущество «Зенита». И еще мы увидели, что в «Зените» собраны более высококлассные игроки, чем в «Рубине».

– Пауза в чемпионате не пойдет на пользу «Зениту»?

– На мой взгляд, напротив, она очень нужна. Для этого состава «Зенита» два матча в неделю – тяжелый крест. Посмотрите, как невыразительно играл Ерохин. Давно уже он нуждается в отдыхе.

– Манчини этого не видит?

– Тренер не рискует его менять только по одной причине: Ерохин – фактурный игрок. У «Зенита» много фланговых передач и «стандартов» – нужны высокие футболисты, а их в команде раз-два и обчелся. Конечно, Дзюба есть, но качество игры его как форварда очень невысокое.

Ерохин – центральный хавбек, а потому особенно ярко заметно, как он сдал. В начале сезона они с Кузяевым без устали бегали от вратарской до вратарской, делали много отборов, обеспечивали фантастическую надежность в обороне и даже забивали голы. Но наступил предел. И вот Кузяева вообще нет в заявке, а Ерохин кое-как ноги передвигает, потому что опустошен. Помните, как говорили о том, что «Зенит» готовит в сборную связку: Кузяев – Ерохин? Сейчас о ней никто и не вспоминает.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Веденеев Сергей
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1509953149
Так это самый крутой состав в лиге!... И что - фига?
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Полная Канистра
1509960002
Спартак на 3х фронтах бьётся и не ноет и ещё пол команды в лазарете У вас то почти 2 полноценных состава и все плачете что как они устали прямо детишки в садике
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Павелий
1509980124
По именам у Зенита 2 состава. Ни кубок России, ни Лига Европы не имеют лимита. Выпускай всех своих голубых аргентинцев, Ивановича и грека-вратаря в этих турнирах. Так и русские ребята будут практику иметь, и усталость не будет сказываться. Слабый из Манчини тренер.
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