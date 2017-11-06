Пильгуй: «Зенит» стопроцентно на победу не наиграл»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй считает, что «Зенит» в данный момент находится не в самом лучшем состоянии. По его словам, в прошедшем матче с «Рубином» на выезде команда не наиграла на победу.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– Питерцы потеряли в Казани два очка или вырвали у казанцев одно?

– Ну, не то чтобы потеряли. Конечно, моментов «Зенит» создал больше и к победе был ближе, но «Рубин» отнюдь не выглядел мальчиком для битья. В первом тайме, я считаю, с преимуществом играли именно казанцы – за исключением, может быть, последних 10-15 минут. А вот на второй тайм то ли «физики», то ли еще чего-то хозяевам не хватило, и после перерыва интереснее смотрелся уже «Зенит». Тем не менее питерцы стопроцентно на победу не наиграли. Мне кажется, напрочь выпал из игры Полоз, на поле его не было видно совершенно, не случайно Дмитрия заменили.

– Как оцените действия других зенитовцев?

– Никто не оставил о себе яркого впечатления, с положительной стороны никого не выделю. Может, постоянная ротация негативно сказывается. Вот почему, например, не вышел на поле Ригони? Что касается Дриусси, то он действовал не в свою силу. Паредес тоже ничего не показал, острых передач от него мы не увидели. А Дзюбе и Кокорину, конечно, тяжело впереди без подпитки.

– «Зенит» не побеждает в чемпионате уже пятый матч подряд. Что происходит?

– Я не считаю их количество, но то, что питерский клуб сейчас находится не в самом лучшем состоянии, это факт. Пока я не вижу в действиях «Зенита» должной сыгранности, организованности и ярко выраженного рисунка. Такое впечатление, что опять идет расчет на длинные передачи в сторону Дзюбы, а там уже все зависит от того, как Артем поборется, сбросит или не сбросит. Получается, что «Зенит» возвращается к временам Луческу. Хотя, с другой стороны, в отдельных матчах применять такой стиль оправданно.

– Кокорину неуютно на фланге?

– Я не соглашусь, что он привязан к бровке. Александр играет по всему фронту атаки, за ним не закреплено какое-то определенное место. В каждый момент игры он занимает ту позицию, которую считает нужной.

– В начале сезона Кокорин забивал много, не то что сейчас. Александра перехвалили?

– Да ну при чем здесь это? Вы не там причину ищете. Ничего его не перехвалили. Может, просто устал человек, а может, не везет ему. Ударь Кокорин головой чуть в сторону – и Джанаев не выручил бы «Рубин», случился бы гол.