Геркус: «Вернблум – самый неудаляемый игрок РФПЛ. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после ничьей с ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России выразил мнение, что арбитр Сергей Карасев должен был удалять полузащитника армейцев Понтуса Вернблума.

«По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Понтус какой-то неприкасаемый. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие.

Хотел бы я, чтобы в моей команде был такой игрок? Не думаю, что тогда бы он сохранял все свои волшебные свойства.

Но я не хотел бы заострять внимание на судействе — в целом оно было позитивное. Сама игра получилась замечательная, по накалу – лигочемпионская», – сказал Геркус.