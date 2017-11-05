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  • Геркус: «Вернблум – самый неудаляемый игрок РФПЛ. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие»

Геркус: «Вернблум – самый неудаляемый игрок РФПЛ. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие»

5 ноября 2017, 22:40
39

Президент «Локомотива» Илья Геркус после ничьей с ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России выразил мнение, что арбитр Сергей Карасев должен был удалять полузащитника армейцев Понтуса Вернблума.

«По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Понтус какой-то неприкасаемый. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие.

Хотел бы я, чтобы в моей команде был такой игрок? Не думаю, что тогда бы он сохранял все свои волшебные свойства.

Но я не хотел бы заострять внимание на судействе — в целом оно было позитивное. Сама игра получилась замечательная, по накалу – лигочемпионская», – сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Вернблум Понтус Геркус Илья
Комментарии (39)
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Бестолковый
1509911097
А я и говорю, что по совокупности ЦСКА наигрывает за матч по две КК. Грубость и хамство это уже визитная карточка ЦСКА. А ведут они себя так, потому-что привыкли быть безнаказанными.
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nik55
1509914644
Вернблума кто нибудь отоварит ? вот тогда он угомонится
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ivanthebest
1509916725
Вернблум ещё тот убл..док... За такие вещи нужно не то что красную давать, но и дисквал впаять матчей на 6.... И такое он проделывает постоянно. Истинный подлый убл..док.
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Михаил_Боярский
1509917151
Пошло нытьеееее....
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Derzkiy1
1509918621
Понтус красавец !!! Девчонки разнылись
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Nesterenko
1509921609
Все верно, Понтуса давно надо было уже пару раз удалить, очень конфликтный и грубый игрок.
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арейская
1509922711
Соглашусь, очень начинает раздражать его вечно широко открытый рот, низвергающий, брюзжащий слюной, ругань, при чем не только в отношении игроков, но и арбитров, и всё ему с рук сходит...
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KalterJax
1509956030
Да этот поганый швед за.......л уже! вот хронология! 1) в самом начале матча кричал на лайнсменов 2) потом начал кричать на судью 3)дальше он грубо пихнул судью за плечо, за удаление котосонова 4) потом удар локтем миранчука 5) дальше грубая игра с теми же недовольными выкриками 6) удар сидящего миранчука подзатыльник Я думаю по совокупности ему не просто надо было прямую красную показывать, а дисквалифицировать матча на 3! чтобы посидел подумал! в Европе его уже удалили бы, за толчок судьи! потому что до это его перерикался с решениями судей! а здесь прям безнаказанность! Жаль ари не было! тот бы мигом его успокоил ! пускай и ценой красной карточки
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OfaZavr
1509957779
согласен, он вообще оборзел, вытворяет что ему вздумается, орет как псих, наказывать его нужно почаще глядишь утихомириться маленько.
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sour12
1509966646
Попал в грудь, а не лицо, а девочка схватилась за лицо почему то????был не удар, а просто слегка ткнул, опять же падать от несильного тычка логтем нестоило девочке.да наверно жёлтую заслужил, хотя больше симуляции девочки чем удара понтового...
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