Глушаков: «Игроки «Спартака» сами не знают, чего от себя ожидать»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 16-го тура чемпионата России.

Напомним, что красно-белые выиграли со счетом 3:1 и поднялись на пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

«В раздевалке поздравили друг друга, мы ведь команда: выигрываем вместе, проигрываем – тоже вместе.

Какие перспективы у нас? «Спартак» – непредсказуемая команда. Мы и сами не знаем, что от себя ожидать. Можем выиграть «Севилью», кому-то проиграть...», – заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».