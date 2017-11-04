Мане вернулся в стартовый состав «Ливерпуля»

Официальный твиттер-аккаунт «Ливерпуля» опубликовал стартовый состав команды на матч 11-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Морено, Джан, Вийналдум, Окслэд-Чэмберлен, Салах, Мане, Фирмино.

Нападающий Садьо Мане не играл на протяжении четырех недель из-за травмы подколенного сухожилия. Вчера сенегалец тренировался с общей группой команды Юргена Клоппа.

25-летний игрок проведет 10-й матч во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету три гола и две результативные передачи.

Встреча в Лондоне начнется в 20:30 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.