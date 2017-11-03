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Мане возобновил тренировки с «Ливерпулем» раньше срока

3 ноября 2017, 17:36

«Ливерпуль» провел тренировочное занятие на базе в Мелвуде. В общей группе команды Юргена Клоппа тренировался полузащитник Садьо Мане.

7-го октября игрок повредил заднюю поверхность бедра в матче за сборную Сенегала против команды Кабо-Верде (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. По информации клуба, восстановление должно было занять шесть недель.

«Да, Садьо действительно сегодня тренировался с нами. Он выглядел очень хорошо. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Клопп.

Завтра «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Информация об участии Мане в матче отсутствует.

Красные занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Мане Садио
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