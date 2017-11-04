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  • Вальверде: «Не знаю, появится ли еще когда-нибудь такой футболист, как Месси»

Вальверде: «Не знаю, появится ли еще когда-нибудь такой футболист, как Месси»

4 ноября 2017, 08:41
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отреагировал на известие, что его нападающий Лионель Месси провел уже 600 матчей за каталонцев. Специалист восхищен аргентинским игроком.

«Эта цифра невероятна. За один клуб отыграть 600 матчей – дорогого стоит. И сколько он голов и передач еще делает. У меня нет эпитетов, чтобы полностью описать талант Месси. Лионель очень важен для клуба. Не знаю, появится ли в футболе в будущем такой же игрок», – сказал тренер, чьи слова приводит Marca.

Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2003 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Вальверде Федерико
Комментарии (1)
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sachsen-leipzig
1509790597
Появится, появится, не бойся , но тебя не будет тогда в барсе))
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