Прядкин: «Лимит на легионеров? Он действительно помог тренерам ввести молодежь в команду»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По словам функционера, лимит помог командам развить молодых футболистов.

На данный момент в составе команды Премьер-лиги на поле могут одновременно находиться шесть легионеров и пять российских игроков.

— Как проходит работа по внедрению нового лимита легионеров в РФПЛ? Правда ли, что лига намерена повысить требования к иностранным игрокам, приезжающим играть в Россию?

— Да. Если это будет принято высшим органом РФС, то утвердят соответствующую группу по выбору критериев, по которым должны будут приглашаться иностранные футболисты. Сами критерии уже разработаны, и они достаточно жeсткие. По лимиту же первоначальным решением было 10+15 в заявке на сезон. Дальше появились другие цифры 8+17, 9+16, обсуждался даже вариант оставить всe в нынешнем формате. Окончательный вердикт вынесет исполком РФС. Все разрабатываемые материалы мы предоставили туда. Решение будет на 100 процентов взвешенное, и оно не за горами.

— Вы верите, что новый лимит позволит развиваться нашим молодым футболистам? И как вам тенденция по привлечению молодeжи в основной состав ведущих клубов РФПЛ и сборную России?

— В этом вопросе важную роль сыграли два фактора: успешная работа академий при клубах и действующий лимит. Он действительно позволил тренерам плавно ввести молодых ребят в команду.

— Кого-то можете выделить отдельно?

— Чтобы никого не обижать, назову тройку: Александр Головин, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов. Также хочу отметить братьев Миранчук. Это хорошая тенденция, у нас появилось большое количество молодых талантов. Есть проблема с центральными защитниками, но в нападении и полузащите дефицита не испытываем.