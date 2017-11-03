Бонуччи: «Милану» не хватает характера и уверенности»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи назвал причины того, почему команда не смогла забить в ворота АЕКа в матче Лиги Европы.

«Игроки выходят на поле, а не тренер со своими идеями. И именно нам нужно добиваться результатов. Мы должны вернуть энтузиазм, который был у нас летом.

Никто не сможет отрицать, что у нас подобрана очень мастеровитая команда, но нам немного не хватает характера, а также уверенности, чтобы лучше распоряжаться мячом», – сказал Бонуччи после матча.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги Европы АЕК – «Милан» завершилась со счетом 0:0. После этой встречи итальянцы продолжают возглавлять турнирную таблицу группы D с восемью очками, греки идут вторыми с отставанием в два балла.