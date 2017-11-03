Веденеев ставит на победу «Зенита» в Казани

Главный тренер «Зенита-1984» Сергей Веденеев дал свой прогноз на матч команды из Санкт-Петербурга в Казани с местным «Рубином». По его словам, вряд ли что-то помешает «Зениту» взять три очка в этой встрече.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» состоится в воскресенье, 5 ноября, в 19:00 по московскому времени. «Зенит» перед этой встречей занимает вторую строчку в турнирной таблице с 29 очками. Казанцы идут десятыми с 18-ю баллами в активе.

– «Зенит» выиграет у «Рубина» в Казани со счетом 2:0.

– Предыдущие три подряд неудачи «Зенита» уж не сигнализируют ли о системном сбое в клубе?

– Нет, просто на этом этапе не сошлись воедино все звездочки, которые влияют на игру. Во-первых, в этот период у команды прошло действительно много матчей. Началось все, когда сборники собрались после очередного перерыва на встречи национальных команд. Не в лучшей форме аргентинцы приехали после перелета, начали играть на фоне усталости – и еще больше утомились в этот период. А нагрузки, чтобы там ни говорили о длинной скамейке, нарастали. Скамейка у «Зенита» действительно солидная, но играет все-таки команда укороченным составом.

Во-вторых, у тренера на данном этапе не было возможности работать над совершенствованием каких-то связей. То, что делали на сборах и в начале чемпионата, когда хватало времени, ушло – и связи в какой-то степени оказались нарушены. Плюс тренер на какой-то момент потерял нити именно по этой причине, поскольку некоторые футболисты стали играть в другой футбол по сравнению с августовскими и сентябрьскими матчами. Игроки на какой-то момент переоценили свои возможности – не все, конечно, но им сейчас нужен перерыв, чтобы тренер мог спокойно поговорить с каждым отдельно и вернуть его в нужное состояние. Не физическое, а состояние своей значимости, своих функций на поле. Их распределение в начале сезона было практически идеально: кто-то отбирал, кто-то организовывал атаки, кто-то их завершал…

За последнее время распределение этих функций было несколько расшатано и разболтано. Но это естественный процесс и ничего удивительного здесь нет. Наверняка есть и еще какие-то причины, возможно личные у каждого игрока, которые тоже наложились. А соперники оказались в этот период в удивительно хорошей форме – те же «Арсенал» и «Локомотив».

Еле ходили вчера в матче с «Шерифом» железнодорожники – такой «Локомотив» «Зенит» точно бы обыграл. Не могут пока у Семина играть футболисты два раза в неделю.

– То есть после грядущей зимней паузы, до которой чуть больше месяца, мы как раз увидим другой «Зенит» – с обновленными игровыми связями? Бояться большого перерыва не стоит?

– Да, конечно. До двух-трех последних игр, как мне видится, тренерский штаб «Зенита» работал очень хорошо. Соперник разбирался, состав угадывался, замены делались своевременно… Все перестроения во время матчей происходили точно в тему. А в последних играх мало того что команда была не в комфортном состоянии, так еще и тренерский штаб, глядя на это, не спохватился вовремя – и с составом ошибались, и замены были или неудачные, или вообще не происходили в нужное время, когда он были так необходимы.

Это не глобальные ошибки – рабочие. Идеально в наших условиях очень сложно работать. Но мы еще увидим образцовый «Зенит».