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Манчини: «Зенит» вышел из очень тяжелой группы»

3 ноября 2017, 01:50
23

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями от матча группового этапа Лиги Европы с «Русенборогом» (1:1).

Напомним, что благодаря ничьей с норвежцами сине-бело-голубые набрали десять очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

— Вы считаете, что действительно заслужили добытого очка?

— Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас.

— Можно ли назвать ситуацию затянувшимся кризисом? Если да, то как из него выйти?

— Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол — вещь странная, и мы проиграли. В матче с «Локомотивом» мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Манчини Роберто
Комментарии (23)
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woyser
1509663982
Думаю Роберто, им не понять то что ты сказал)
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4agaaa
1509674039
Да что ты несёшь??? Где очень тяжёлая группа???? Кроме Сосьедада, играть больше не с кем! Со своими миллиардными вложениями каждое трансферное окно, давно пора в 1/2-1/4 ЛЧ играть а не с рыбаками на последней секунде ничью вымучивать!!!!
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Gazelvagen877
1509684040
Прям из группы смерти выкарабкался....
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Фан666
1509684336
Ну да для Зенита группа очень тяжелая подобралагась, одни гранды как на подбор, топовые клубы с вип игроками. Тяжко было Зениту в битве с Вардаром, но наш супер-клуб выстоял и вырвал победу! Вперед Зенит!
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Артурка32
1509686075
Манчини бы уже постремался такое говорить..."очччень тяжелой группы", прям будто из группы Реал, барса, МЮ вышли.......не смешон итальянец
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kella
1509687764
Если очень тяжелая группа была, то в плей-офф Зениту делать нечего!
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Полная Канистра
1509688190
учти маничини дальше ещё сложнее вам будет та из ЛЧ подкрепление прибудет с такой игрой в раз вылетите от любого соперника
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portero
1509693317
что то клинит итальянца, игры нет а он а выходе, куда дальше позорится?
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raptor62
1509700299
чтож манчуня запоет когда прибудут клубы с лиги чемпов он же собирается на следующий год играть в лиге чемпов если эта группа тяжела .
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Аид666
1509708824
какая к чертям сложная группа?...
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