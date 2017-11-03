Манчини: «Зенит» вышел из очень тяжелой группы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями от матча группового этапа Лиги Европы с «Русенборогом» (1:1).

Напомним, что благодаря ничьей с норвежцами сине-бело-голубые набрали десять очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

— Вы считаете, что действительно заслужили добытого очка?

— Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас.

— Можно ли назвать ситуацию затянувшимся кризисом? Если да, то как из него выйти?

— Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол — вещь странная, и мы проиграли. В матче с «Локомотивом» мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются.