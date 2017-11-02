Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 17-летний игрок «Антверпена» умер из-за остановки сердца на тренировке

17-летний игрок «Антверпена» умер из-за остановки сердца на тренировке

2 ноября 2017, 18:17
5

Пресс-служба бельгийского «Антверпена» сообщила о смерти 17-летнего игрока Джоэля Лобанзо. Футболист умер в результате остановки сердца во время тренировки.

Согласно заявлению клуба, во вторник Лобанзо стало плохо во время занятия с командой-U19. Работники медперсонала оказали ему помощь и позже доставили в больницу. До сегодняшнего дня он оставался в критическом состоянии.

«В знак уважения к Джоэлю и его семье, клуб просит не придавать инцидент широкой огласке. Настоятельно рекомендуем СМИ не связываться с его семьей и друзьями. Мы хотим провести время этого траура в тишине. Приносим глубочайшие соболезнования семьей и близким», – говорится в заявлении клуба.

Источник: Skysports
Бельгия. Про-Лига Антверпен
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr_Murder
1509636957
соболезную
Ответить
GrizzlyD
1509638131
ужас
Ответить
OfaZavr
1509639322
кошмар... соболезную.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509639480
Царство небесное этому ангелу футбола.
Ответить
Правдоруб100
1509644904
Медкомиссию, по ходу, зажали? И не только они, многие балуются... Дорого, оно и понятно, хотят сэкономить....
Ответить
Главные новости
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
1
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Все новости
Все новости
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Фото«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
1
«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца
21 июля
1
ФотоТоп-клуб АПЛ подписал Тилеманса
14 июля
ФотоКуртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании
10 июля
3
Забит самый поздний гол в истории ЧМ
2 июля
3
Генич одним прилагательным описал Бельгию после ее героического камбэка
2 июля
5
Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены
20 июня
9
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
15 июня
4
ФотоСтанкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
22 мая
Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет
2 апреля
Лукаку устроил бунт в «Наполи»
31 марта
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
25 февраля
2
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
8 февраля
Азар: «Ни за что не перешел бы в «Барселону»
31 января
3
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Нигерийский опорник отказал «Спартаку»
2025.12.12 19:16
5
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
2025.11.16 12:33
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
2025.11.13 12:10
3
ФотоСын Станковича – игрок месяца в «Брюгге»
2025.11.01 16:17
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
2025.10.18 21:36
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
2025.10.11 21:38
Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»
2025.10.11 16:27
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+