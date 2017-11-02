17-летний игрок «Антверпена» умер из-за остановки сердца на тренировке

Пресс-служба бельгийского «Антверпена» сообщила о смерти 17-летнего игрока Джоэля Лобанзо. Футболист умер в результате остановки сердца во время тренировки.

Согласно заявлению клуба, во вторник Лобанзо стало плохо во время занятия с командой-U19. Работники медперсонала оказали ему помощь и позже доставили в больницу. До сегодняшнего дня он оставался в критическом состоянии.

«В знак уважения к Джоэлю и его семье, клуб просит не придавать инцидент широкой огласке. Настоятельно рекомендуем СМИ не связываться с его семьей и друзьями. Мы хотим провести время этого траура в тишине. Приносим глубочайшие соболезнования семьей и близким», – говорится в заявлении клуба.