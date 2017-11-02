Покеттино: «Тоттенхэм» – среди лучших команды Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог победе над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

«Такие победы помогают нам стать заметнее. Наше достижение видела вся Европа. Они поняли, что «Тоттенхэм» – большой клуб, который играет перед 80 тысячами болельщиков на «Уэмбли». Теперь мы не только среди лучших клубов Англии, но и Европы.

Для меня важно, что мы пробились в плей-офф. Команда начинает верить в свой потенциал и качества. Теперь мы способны конкурировать с ведущими европейскими клубами на ментальном уровне.

Наша цель – побеждать на больших турнирах. Даже если это не получится в текущем году, мы все равно уже начали движение в этом направлении», – сказал аргентинец.

В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» занимают третье место.