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  • Геркус: «Без государства в спорте всем будет хорошо? Это обман, никому не будет хорошо»

Геркус: «Без государства в спорте всем будет хорошо? Это обман, никому не будет хорошо»

1 ноября 2017, 22:08
8

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о принципах функционирования спортивных клубов в России и о том, почему большинство из них поддерживается государством.

«Футбольная самоорганизация у нас вывернута Советским Союзом. Наш клубный футбол был убит в 1921 году: декретом Совнаркома все клубы, которые к тому моменту существовали по 20-30 лет, были уничтожены – потому что пережиток империалистической системы. Хотя этот досоветский пласт был очень правильным, рыночным.

Потом это было начисто соскоблено и запустили спортивные общества – «Динамо», ЦДКА, «Трудовые резервы», «Крылья Советов», «Локомотив». И каждое важное государственное общество получило привилегию иметь при себе общество спортивное.

Поменять природу этих отношений – из клубов госкопораций сделать обратно рыночные, где люди просто объединяются и делают клуб сами, – невозможно.

Убираешь государственные корпорации – футбола нет. Потому что это связь установлена еще в те времена, когда государство было иным. «Уберите государство из спорта и будет всем хорошо» – это обман, не будет никому хорошо», — сказал Геркус.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (8)
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la verdad
1509563980
Уберите государство из профессионального спорта и всё встанет с головы на ноги.
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gunstilzit
1509564541
Если убрать госкомпании из футбола,то у нас не будет футбола.
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3a zenit
1509564576
умрут первыми клубы ниже 10 места в таблице если убрать госбабло.
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abhvfdtcn
1509567024
конечно нехорошо, ведь содержать футболистов на деньги налогоплательщиков *зае*бись*, правда геркус?
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Chesn0k
1509572509
ахаха, проклятый совок убил клубный футбол, но обратно переделывать ни в коем случае нельзя, иначе будет плохо)) рыночники такие рыночники))
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Каратель помойников
1509630573
ну нехорошо будет тем кто на мешках денежных сидит и распилами руководит,это точно
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Йост
1509643741
Не вижу конкретных предложений от автора.....
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