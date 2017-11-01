Канделаки – о «Матч ТВ»: «Мы создали канал, который показывает только спорт 24 часа в сутки и семь дней в неделю»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в день рождения телеканала рассказала о достижениях с момента основания канала.

Напомним, «Матч ТВ» был основан осенью 2015 года.

«Сегодня федеральному спортивному телеканалу «Матч ТВ» исполняется два года. Два года назад начался непростой путь: новые форматы программ, интересные трансляции, самые яркие ведущие и самые эмоциональные комментаторы (да, я тоже вспомнила «Буффонище!»).

Сейчас я уже могу сказать: наша команда сумела справиться с одним из самых сложных вызовов на телевидении – создать общедоступный спортивный канал, ориентированный на интерес массового российского зрителя, который 24 часа в сутки и семь дней в неделю показывает только спорт.

Спасибо всей нашей большой команде, которая шаг за шагом выполняет задачу по привлечению к телеэкранам российских мужчин старше 18 лет и увеличению ими доли телесмотрения!» – написала Канделаки в своем телеграм-канале.