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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Канделаки – о «Матч ТВ»: «Мы создали канал, который показывает только спорт 24 часа в сутки и семь дней в неделю»

Канделаки – о «Матч ТВ»: «Мы создали канал, который показывает только спорт 24 часа в сутки и семь дней в неделю»

1 ноября 2017, 16:04
8

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в день рождения телеканала рассказала о достижениях с момента основания канала.

Напомним, «Матч ТВ» был основан осенью 2015 года.

«Сегодня федеральному спортивному телеканалу «Матч ТВ» исполняется два года. Два года назад начался непростой путь: новые форматы программ, интересные трансляции, самые яркие ведущие и самые эмоциональные комментаторы (да, я тоже вспомнила «Буффонище!»).

Сейчас я уже могу сказать: наша команда сумела справиться с одним из самых сложных вызовов на телевидении – создать общедоступный спортивный канал, ориентированный на интерес массового российского зрителя, который 24 часа в сутки и семь дней в неделю показывает только спорт.

Спасибо всей нашей большой команде, которая шаг за шагом выполняет задачу по привлечению к телеэкранам российских мужчин старше 18 лет и увеличению ими доли телесмотрения!» – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Канделаки Тина
Комментарии (8)
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Бабушка Зильзиля
1509542079
Вот это новость!
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88serega88
1509542249
Ну ну! один и тот же фильм причем не спортивный показали 2 раза за 1,5 месяца!!! Ронин фильм, там прям спорт!!!
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subbotaspartak
1509547297
А почему этапы по фигурному катанию у моих девок отобрали? А матчи середняков аглицкой лиги на экран попали?
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4ekucT911
1509547569
вот ********** *****
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Sergh4
1509550037
Спасибо что хоть что-то стали показывать, а то вообще футбол был только на платных каналах. За тур могли не показать ни одного матча рфпл
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G.P.
1509558175
Ну, за ЛЧ, конечно, спасибо. Её стало больше, и это круто. Но спорт там показывают не 24 часа в сутки. Удивляют довольно частые показы каких-то второсортных американских фильмов (зачастую они даже косвенно никак не связаны со спортом) и никому не нужных передач про бейсбол, гольф и прочую ерунду.
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mihail200606
1509558510
бл..., она так говорит как будто сама на свои деньги сделала этот канал, раскрутила и сделала федеральным.. государство дало деньги, а ее туда просто по блату посадили .. вот и вся схема.. самое интересное это трансляции соревнований естественно, опять же закупаемые в основном на государственные деньги .. все остальное собственное творчество. а на интересность и яркость этого творчества у каждого свой взгляд конечно.. больше всего радует то, что стало больше доступного футбола. хотелось бы и еще больше .. всю эту болтовню околофутбольную, якобы аналитику, на х... можно убрать.. да и некоторым комментаторам футбольным можно посоветовать поинтереснее матчи вести..
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Axe111
1509564537
Что ты мелешь продюсер, канал убожество, если бы не английская премьер лига, то можно было сказать что канал полное дерьмо
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