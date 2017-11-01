Булыкин: «Разгромить «Зенит» на его поле – есть чему радоваться!»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал за счет чего столичному клубу удалось крупно обыграть «Зенит» в финальном матче первого круга чемпионата России, выйдя в единоличные лидеры турнирной таблицы. По его словам, эта победа достигнута за счет характера футболистов «Локомотива».

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

– Подопечные Семина разгромили команду Манчини, почему так произошло?

– Эта победа достигнута за счет футболистов, которых Юрий Палыч правильно настроил, грамотно расставил на поле. Он умеет завести игроков, мотивировать на каждый конкретный матч. Видели же, что «Зенит» очень серьезно атаковал, давил в первом тайме, но ребята не сдавались. Хотя были моменты, когда хозяева поля могли забить, один удар Ригони в штангу чего стоил. Если бы «Зенит» забил, игра пошла бы совсем по-другому. Но не забили, а потом уже «Локомотив» на контратаках сумел сделать то, что нужно. Разгромить «Зенит» на его поле – есть чему радоваться!

– Болельщики и специалисты перед началом сезона ждали, что первый круг выиграет «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. Насколько для вас, человека входящего в штаб клуба, неожиданно лидерство «Локомотива» после первой части дистанции?

– Мы, конечно, хотели такого результата, делали все для того, чтобы выйти в лидеры. Сплоченно работали для этого все вместе.

– Семин сказал, что есть предпосылки для того, чтобы задуматься о чемпионстве. Созрел ли «Локомотив» для победы и во втором круге?

– Любая команда, которая находится на вершине турнирной таблицы, по мере своего движения созревает для чемпионства. Здесь, конечно, рано что-либо обещать, но аппетит приходит во время еды. Если все идет хорошо, как сейчас у «Локомотива», то можно о чем угодно задумываться. Хотя, конечно, впереди еще целый круг.