Болельщик поцеловал Месси перед подачей углового в матче с «Олимпиакосом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был удостоен поцелуя от болельщика во время первого тайма встречи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

В одном из эпизодов, когда аргентинец шел подавать угловой удар, один из фанатов подбежал к нему, заключил в объятия и поцеловал, после чего вернулся на свое место на трибуне.

Примечательно, что никто из стюардов не стал препятствовать проявлению чувств болельщика.