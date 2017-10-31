Мостовой: «Вряд ли кто ожидал такой победы «Спартака» в первом матче. «Севилья» хочет взять убедительный реванш»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Севильей». По его словам, андалусийская команды хочет взять убедительный реванш за разгромное поражение в Москве со счетом 1:5 две недели назад.

«Вряд ли кто ожидал, что «Спартак» победит «Севилью» в первом матче, а тем более с таким счетом. Вряд ли сами футболисты обеих команд ожидали, что такое произойдет. Бывает в футболе такое. Я почитал прессу испанскую, слежу, как «Севилья» готовится к «Спартаку». «Севилья» хочет взять убедительный реванш. Если у них это не получится, то хотя бы просто победить. Этот матч очень многое значит для них. На кону стоит плей-офф Лиги чемпионов.

Как будет выглядеть «Спартак», здесь мы ничего нового не увидим. Состав у них один практически и тот же всегда. «Спартак» в матче с «Севильей» будет ждать своего часа на контратаках, как он делал это в Москве. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» любому сопернику тяжело, а тем более против такой «Севильи», которая пару недель назад получила пять голов.

В «Севилье» я бы выделил Нолито, Бен Йеддера. Их стоит опасаться. Также наверняка с первых минут выйдет Хесус Навас, он много опасности может создать – и обыграть один в один, и прострелить. Есть еще неплохой левоногий парень Серхио Эскудеро, он и в Москве хорошо играл», – сказал Мостовой.

Матч «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.