Анчелотти рассказал, когда начнет рассматривать варианты продолжения карьеры

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что пока не собирается возобновлять тренерскую карьеру. Специалист намерен дождаться завершения текущего сезона.

«Я хочу, чтобы проект помог мне работать, хотя в этой профессии мало спокойствия. Подожду до 30 июня, когда мой контракт с «Баварией» официально истечет, и я буду оценивать возможности, которые есть», – сказал специалист в эфире Radio Anchio Lo Sport.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» 28 сентября 2017 года.