ЦСКА на выезде сыграет в Лиге чемпионов с «Базелем»

Во вторник, 31 октября, ЦСКА предстоит провести выездной матч четвертого тура группы Лиги чемпионов с «Базелем». После поражения в домашней встрече армейцам предстоит доказать свою состоятельность в текущем розыгрыше турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Базель» – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!

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