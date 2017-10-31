Президент «ПСЖ»: «Наша финансовая отчетность идеально сбалансирована»

Президент французского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал требование президента испанской Ла Лиги исключить парижан из розыгрыша еврокубков за грубое нарушение финансового фейр-плэй. Азиат с обвинениями не согласен.

«Мы не будем отвечать на все клеветнические заявления испанского господина. Его обвинения ложны. Он пытается подорвать наш имидж.

На мой взгляд, у президента Ла Лиги есть масса задач, которые он должен решать. Вместо этого он копается в нашей идеально сбалансированной отчетности за прошлый сезон», – приводит слова Аль-Хелаифи foot01.com.

Также Хавьер Тебас обвиняет в нарушении ФФП английский «Манчестер Сити».