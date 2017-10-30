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  • Президент Ла Лиги требует исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков и грозится обратиться в Евросоюз

Президент Ла Лиги требует исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков и грозится обратиться в Евросоюз

30 октября 2017, 20:20
15

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отправил в УЕФА многостраничный документ, в котором требует исключить из розыгрыша Лиги чемпионов два клуба: английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Причина – несоблюдение финансового фейр-плэй.

«Не секрет, что эти два предприятия за последние пять лет потратили больше всех. При этом их реальные доходы не в состоянии покрывать ушедшие средства. Налицо нарушение экономического фэйр-плэй.

Если в ближайшее время УЕФА должны образом не отреагирует на ситуацию, мы обратимся в Евросоюз. Такое положение вещей не может продолжаться», – сказал Тебас.

Напомним, что «ПСЖ» летом приобрел бразильца Неймара за 222 миллиона евро.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ
Комментарии (15)
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DeStar
1509384356
Ну кто там знает, конечно обойти ффп легко когда у тебя такие связи и бабки как у шейхов. Открыл контору по производству масла подсолнечного. выписал какого неймара на базу, фотосет, неймару за рекламу 500 млн евро, из них по контракту клуб имеет , например, 70% , а то и больше, и все) вот тебе бабки на трансферы
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VVK13
1509384711
а при чем тут евросоюз? футбол ведь вне политики
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insider_retro
1509384774
Запоздалая попытка урезать зарвавшиеся финансовые аппетиты... Скорее безуспешная... Переписка и кляузы измотают противоборствующие стороны, но свершившегося не поменять, а изгнанных не будет...
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Italian_93
1509384821
Ты дебил? В Англии аутсайдер за прошлый год получил 120 млн евро, а тут МС. Насчет Парижа тут в принципе и дебилу понятно, 25% всех денежных потребностей УЕФА и ФИФА принадлежат катарцам и саудитам, вот отсюда и добро на трансфер Неймара + отстегивают неплохой процент в копилку, а теперь еще китаезы и индусы лезут
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Полная Канистра
1509387720
долго в носу ковырялся УЕФА это дело не будет рассматривать за истечением срока давности
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MONSTERqq
1509392299
Очко зажало у него что его любимчик голубоватый не выйграет ЛЧ ). Сити и Парижане сейчас в отличной форме и если столкнуться с испанцами дадут отличный бой.
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rammax fcsm
1509392658
думаю, псж и мс заявят, что в их составах есть гомо--сексуалисты, и их исключать нельзя - это не политкорректно...
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Axe111
1509396165
Два безпонтовых клуба, на мешках денег шейхов, все кто там-шлюхи
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Tsigan
1509396890
Поддерживаю! Эти клубы вообще надо гнать со всех серьезных турниров из за неуважения к самой игре!
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сасас
1509401831
полностью согласен- этим двум искуственным гавноклубам с футболистами проститутками нехер делать на евро арене
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