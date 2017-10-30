Президент Ла Лиги требует исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков и грозится обратиться в Евросоюз

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отправил в УЕФА многостраничный документ, в котором требует исключить из розыгрыша Лиги чемпионов два клуба: английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Причина – несоблюдение финансового фейр-плэй.

«Не секрет, что эти два предприятия за последние пять лет потратили больше всех. При этом их реальные доходы не в состоянии покрывать ушедшие средства. Налицо нарушение экономического фэйр-плэй.

Если в ближайшее время УЕФА должны образом не отреагирует на ситуацию, мы обратимся в Евросоюз. Такое положение вещей не может продолжаться», – сказал Тебас.

Напомним, что «ПСЖ» летом приобрел бразильца Неймара за 222 миллиона евро.