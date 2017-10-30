Глушаков: «Рад возвращению в сборную России, будет очень интересно сыграть против Аргентины и Испании»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от вызова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

В последний раз капитан красно-белых сыграл за национальную команду в поединке Кубка конфедераций против Мексики (1:2), который состоялся 24 июня.

«Нас ждут матчи против топовых сборных. Очень интересно будет сыграть против Аргентины и Испании. Рад вернуться в сборную, потому что после Кубка конфедераций я еще не вызывался – то из-за травмы, то по решению тренерского штаба. Но сейчас готов помочь команде.

Не скажу, что я ожидал вызова в сборную, но всегда готов и рад вызову. Я делал свое дело, играл, тренировался, выбор оставался уже за тренером. Выделять из двух сборных какую-то одну не буду. И Аргентина, и Испания – квалифицированные команды с квалифицированными исполнителями. Хочется сыграть против обеих», – сказал Глушаков.

В субботу, 11 ноября, россияне в Москве примут Аргентину, а 14 в Санкт-Петербурге встретятся с Испанией.

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