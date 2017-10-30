Источник: Черчесов может вызвать Денисова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи

Сегодня, 30 октября, будет объявлен состав сборной России на товарищеские поединки с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

По информации источника, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов может пригласить с команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, свой последний матч за сборную (прим. – тогда командой еще руководил Леонид Слуцкий) 33-летний игрок провел 5 июня 2016 года против Сербии (1:1). Примечательно, что в той встрече хавбек получил повреждение, лишившее его возможности сыграть на чемпионате Европы-2016.