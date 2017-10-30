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  • Источник: Черчесов может вызвать Денисова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи

Источник: Черчесов может вызвать Денисова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи

30 октября 2017, 12:53
29

Сегодня, 30 октября, будет объявлен состав сборной России на товарищеские поединки с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

По информации источника, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов может пригласить с команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, свой последний матч за сборную (прим. – тогда командой еще руководил Леонид Слуцкий) 33-летний игрок провел 5 июня 2016 года против Сербии (1:1). Примечательно, что в той встрече хавбек получил повреждение, лишившее его возможности сыграть на чемпионате Европы-2016.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Испания Локомотив
Комментарии (29)
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alexivanof197
1509357614
интересно-это сам Черчесов сказал или журналисты
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KalterJax
1509357943
Ну раньше общественность ещё как-то могла закрывать глаза на факт не вызова Денисова, ну а теперь, когда Локо лидер чемпионата, а у нас в опорной зоне беда, Черчесов просто не может его , не вызвать ... просто потому, что ему , в случае неудачи в товарищеских матчах и тем более на ЧМ, будут тыкать этим в нос, причём злостно и постоянно!
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пряник929
1509358008
Пусть вызывает, у него легкая рука, может заиграет на все 100.... Вот Габулов стал гораздо лучше играть после вызова в сборную...
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sochi-2013
1509358207
Да неужели? Может снова Шишкина попробовать? для непонятливых- это сарказм!))
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spartak4everr
1509358382
Всяко лучше Ерохина. Хотя если и когда Зобнин наберет форму, думаю, он вернется в основу
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Rockstody
1509360041
Давно пора!
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Отчаянный Пердун
1509360552
Главный вопрос "наступит ли Черчесов на горло своей гордости"? и очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос!!!
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OfaZavr
1509377238
давно пора и вызывать нужно по игре а не по личным отношениям.
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nemolod
1509387257
Очень даже пора,тем более,что сборная-это не клубная команда,где отношения между тренером и игроком должны быть в интересах страны,а не в личных интересах! (Даже Зидан уже простил Матерацци)
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Князев
1509448304
У Черчесова личное выше интересов сборной. Он думает только о себе и ему всё равно как выступит наша сборная на чемпионате мира. Тренеру с таким мышлением не место на капитанском мостике сборной команды страны.
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