Широков: «У ЦСКА будут долгожданные три очка в Швейцарии»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков верит, что армейцы смогут одержать победу в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Базеля». Он готов поставить на счет 2:1 в пользу россиян.

«Надеюсь, что в Швейцарии армейцы победят, что будут долгожданные три очка. Сделаю прогноз: наша команда обыграет «Базель» со счетом 2:1», – заявил Широков.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. В предыдущем туре команды уже встречались, в Москве сильнее оказались представители Швейцарии – 2:0.