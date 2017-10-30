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Боярский пообещал отомстить «Локомотиву»

30 октября 2017, 07:56
19

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отнесся к поражению своей любимой команды от «Локомотива» по-философски. При этом он отдал должное столичным футболистам, в том числе – главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

– К поражению надо отнестись философски. Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер «Локомотива» оказался мудрее. «Зенит» сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.

– Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?

– Артем – не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники «Локомотива» справлялись со всеми атаками, ну и вратарь – молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гилерме.

– С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?

– Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть – в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с «Арсеналом». На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня «Зенит» первым, все бы резко изменилось.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (19)
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SunRomeS
1509342119
Тысяча чертей!!! В 9:00 у старой церкви!
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XaXatyn
1509344198
В ЛЕ нет лимита , вот и все проблема Зенита !
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Lester84
1509346139
И в чем будет месть? Будет названивать Семину - и петь скрипучим голосом Зеленоглазое такси???)))
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ПФК ЦСКА Моscow
1509346545
Рад за Локо!
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RedWhiteFans2
1509346927
Новость дня:-«По питеру бегает усатый пенсионер в шляпе, сине-белом шарфике и со шпагой в руке выкрикивая-«Сёмин - отомщу,,,,,»
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Gullit 76
1509348203
Боярский высказался профессиональней и уважительней всех "экспертов". Нормальный болела.
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Отчаянный Пердун
1509350641
Каналья. Тысяча чертей. Даже если бы Ригони забил. Зенит бы продолжал идти вперёд и атакавать . Вряд ли бы манчини выпустил в место Дзюбы Третьего центрального защитника. Так что Локо также мог забить на контратаки три и было бы 3-1
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Павелий
1509351177
Увы, но твоя отомстилка уже ссохлась. =)
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ufos73
1509355678
Каким образом? Еще 5 аргентинцев купите? ))))
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семёнычев
1509357325
Радимов обещал Лозе морду набить...может они с Боярским скооперируются и выполнят для начала хоть что-то одно.....??? а там Матвиенко подключат, Полтавченко.... и начнётся из Питера эпоха,( да что эпоха? ЭРА!), "эра милосер..тьфу, зараза... эра выполнения обещаний....
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