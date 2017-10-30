Боярский пообещал отомстить «Локомотиву»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отнесся к поражению своей любимой команды от «Локомотива» по-философски. При этом он отдал должное столичным футболистам, в том числе – главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

– К поражению надо отнестись философски. Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер «Локомотива» оказался мудрее. «Зенит» сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.

– Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?

– Артем – не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники «Локомотива» справлялись со всеми атаками, ну и вратарь – молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гилерме.

– С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?

– Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть – в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с «Арсеналом». На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня «Зенит» первым, все бы резко изменилось.