Вопрос по участию Фернандеса во встрече с «Базелем» будет решаться в день матча

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о самочувствии защитника Марио Фернандеса и сообщил, что вопрос по участию игрока в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» будет решаться в день матча.

Встреча между армейцами и швейцарской командой состоится во вторник, 31 октября.

«У Марио сильный ушиб левого бедра, которое он получил в игре с «Зенитом», пришлось несколько раз удалять гематому. Сможет ли он выйти на поле с «Базелем»? Вопрос пока открыт, у нас есть еще несколько дней до игры, будем решать ближе к матчу», – прокомментировал состояние 27-летнего защитника Керимов.

После трех туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице свой группы, набрав три очка. На счету «Манчестер Юнайтед» девять баллов, у «Базеля» – шесть.