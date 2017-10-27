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Карпин против отделения Каталонии от Испании

27 октября 2017, 09:05
23

Бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин высказался против отделения Каталонии от Испании.

«Не приветствую отделение. Прежде чем Каталония стала развитым регионом, Испания вложила в нее много денег, подняла индустрию. Теперь с доходов надо платить налоги, а как иначе? Без Испании не было бы и доходов.

Если так рассуждать, давайте завтра отделится Бурятия, Томская область, Татарстан, кто там еще? Что это будет за федерация? Или я, допустим, куплю гектар земли, и скажу: отделяюсь. Ну, ерунда же», – сказал Карпин.

Напомним, что недавно в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, которая была поддержана местными жителями.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Михаил Шевченко
1509085831
Надо было его про Крым спросить)))
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Gullit 76
1509087265
Да!Его же мнение тут решающее!?А что тогда говорить об Казахстане(целина),об Украине,той же прибалтике с их "особым положением".Всей страной подымали!И кто за это кому платит?Может платят тем добровольцам что ехали на целину,а после развала союза получили под зад ногой и уезжали в уже чужую для них Россию как беженцы?Насмотрелся я на них в Западной Сибири!Извините,но Карпин при всей логической правильности глупость сказал.Со своим уставом да в чужой монастырь!
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VVM1964
1509087796
ПО МОЕМУ ПОЛИТИКА ТУТ НИ К ЧЕМУ - ДАВАЙТЕ ПРО ФУТБОЛ .
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ilichkadr
1509088313
Карпа со всех мест попросили, теперь он решил на политическом поприще поумничать. Покупай на Дальнем Востоке гектар земли и трудись.
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Fan Loko mik
1509089658
А кто тебя вообще спрашивает или интересуется твоим за и против отделения Каталонии от Испании! И вообще зачем эта новость на бомбардире?
Ответить
_Marqella_
1509091316
Карпин??? не,не знаю...)))
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Jenea83
1509093675
Ну если Валера так сказал то никакого отделения не будет!
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Decorhome
1509103043
а Мостового спросили?
Ответить
BlackMurder
1509105358
карпин сказал)кто такой карпин?
Ответить
Тони Монтана Б
1509111153
Не нам судить, а жителям Каталонии.
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