Карпин против отделения Каталонии от Испании

Бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин высказался против отделения Каталонии от Испании.

«Не приветствую отделение. Прежде чем Каталония стала развитым регионом, Испания вложила в нее много денег, подняла индустрию. Теперь с доходов надо платить налоги, а как иначе? Без Испании не было бы и доходов.

Если так рассуждать, давайте завтра отделится Бурятия, Томская область, Татарстан, кто там еще? Что это будет за федерация? Или я, допустим, куплю гектар земли, и скажу: отделяюсь. Ну, ерунда же», – сказал Карпин.

Напомним, что недавно в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, которая была поддержана местными жителями.